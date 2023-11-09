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Шоумен Денис Курьян опроверг сведения о своем задержании

  • 9.11.2023, 4:44
Шоумен Денис Курьян опроверг сведения о своем задержании

Экс-ведущий заявил, что с ним «все в порядке».

Белорусский шоумен Денис Курьян опроверг сведения о своем задержании.

«Ничего подобного не было. Со мной все в порядке. Я дома в Беларуси. Работаем, как и прежде», — приводит его слова сайт tochka.by.

Информация о задержании бывшего телеведущего появилась в СМИ 8 ноября. При этом не уточнялось, когда произошло задержание Курьяна и как долго оно длилось.

После этого Курьян в своих соцсетях опубликовал фото, чтобы подтвердить, что он находится на свободе, среди близких.

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