СМИ: Анне Бонд и Ларисе Грибалевой запретили заниматься профессией 9.11.2023, 9:23

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Лукашисты боятся популярности блогеров и медиаперсон.

В Беларуси продолжаются политически мотивированные задержания медиаперсон.

Вчера «Наша Ніва» сообщила о задержании телеведущего и шоумена Дениса Курьяна.

Позже Курьян опроверг сведения о своем задержании.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании блогера и телеведущей Анны Бонд и певицы Ларисы Грибалевой.

Один из клиентов блогеров рассказал «Нашай Ніве», что от всех задержанных потребовали прекратить медийную активность и бизнес. То же самое независимо от него рассказал один из сотрудников государственных СМИ.

Надо отметить, что в инстаграмах Курьяна и Грибалевой, в которых десятки тысяч фолловеров, уже с неделю не появляется никаких публикаций.

Анна Бонд с момента задержания опубликовала несколько сториз. Но репортажей, зарисовок, шуток или рекламы — того традиционного контента, который был у нее раньше, и у нее не появляется.

О том, что отношения «на паузе», подтвердил и маркетолог одной из больших частных компаний, ранее размещавшей заказы у блогеров.

«Людям, живущим в Беларуси, проще запретить брать рекламу, чем корпорациям с иностранными владельцами запретить давать рекламу», — объяснил он.

Информированный источник «Нашай Нівы» в одном из государственных СМИ объяснил атаку на медиаперсон и блогеров намерением превентивно ограничить их популярность. Власти, по словам источника, хотят перестраховаться, хотят, чтобы в стране просто не было популярных публичных лиц, относительно независимых от режима.

«Независимые СМИ запрещены. А у блогеров внутри страны подписки растут. Ну и что из того, что у них нет политического контента. Сейчас они отказываются сотрудничать с телевидением. А как они поведут себя в будущем? Какая-то такая мысль крутилась у нашего руководства», — пояснил «Нашай Ніве» источник в государственном СМИ.

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