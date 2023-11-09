закрыть
9 ноября 2023, четверг, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Анне Бонд и Ларисе Грибалевой запретили заниматься профессией

  • 9.11.2023, 9:23
  • 1,758
СМИ: Анне Бонд и Ларисе Грибалевой запретили заниматься профессией

Лукашисты боятся популярности блогеров и медиаперсон.

В Беларуси продолжаются политически мотивированные задержания медиаперсон.

Вчера «Наша Ніва» сообщила о задержании телеведущего и шоумена Дениса Курьяна.

Позже Курьян опроверг сведения о своем задержании.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании блогера и телеведущей Анны Бонд и певицы Ларисы Грибалевой.

Один из клиентов блогеров рассказал «Нашай Ніве», что от всех задержанных потребовали прекратить медийную активность и бизнес. То же самое независимо от него рассказал один из сотрудников государственных СМИ.

Надо отметить, что в инстаграмах Курьяна и Грибалевой, в которых десятки тысяч фолловеров, уже с неделю не появляется никаких публикаций.

Анна Бонд с момента задержания опубликовала несколько сториз. Но репортажей, зарисовок, шуток или рекламы — того традиционного контента, который был у нее раньше, и у нее не появляется.

О том, что отношения «на паузе», подтвердил и маркетолог одной из больших частных компаний, ранее размещавшей заказы у блогеров.

«Людям, живущим в Беларуси, проще запретить брать рекламу, чем корпорациям с иностранными владельцами запретить давать рекламу», — объяснил он.

Информированный источник «Нашай Нівы» в одном из государственных СМИ объяснил атаку на медиаперсон и блогеров намерением превентивно ограничить их популярность. Власти, по словам источника, хотят перестраховаться, хотят, чтобы в стране просто не было популярных публичных лиц, относительно независимых от режима.

«Независимые СМИ запрещены. А у блогеров внутри страны подписки растут. Ну и что из того, что у них нет политического контента. Сейчас они отказываются сотрудничать с телевидением. А как они поведут себя в будущем? Какая-то такая мысль крутилась у нашего руководства», — пояснил «Нашай Ніве» источник в государственном СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко