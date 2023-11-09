Культовый спорткар BMW 80-вернули в производство 9.11.2023, 14:18

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Однако ограниченным тиражом.

BMW 635i от Carlex Design будет выпущен ограниченным тиражом в семь экземпляров. Новинка получила измененный интерьер с мощной аудиосистемой и несколько косметических улучшений, пишет «Фокус».

Компания Carlex Design представила рестомод на базе спорткара BMW 6 Series 1986 года выпуска. Автомобиль стал современнее, но сохранил дух оригинальной модели. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

BMW 635i от Carlex Design изготовлен из поврежденных экземпляров модели. Новинка имеет классическую светотехнику, включая фары, фонари и поворотники.

Спорткар получил комплект новых колесных дисков в ретро-стиле. Кузов окрасили в черный цвет и дополнили хромированной отделкой.

Подвеска спорткара была модернизирована. Она стала жестче, но осталась достаточно комфортной для повседневной эксплуатации авто.

В интерьере появилась отделка из коричневой кожи. Также появились замшевые вставки, а приборная панель выполнена из патинированной кожи.

Внутри даже можно найти классическое радио, но к нему можно подключить смартфон. Еще одним новшеством стала мощная аудиосистема с восьмиканальным усилителем.

BMW 635i оснащен 3,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9 секунд. Максимальная скорость составляет 221 км/ч.

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