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«Оставьте меня в покое»: Лавров устроил истерику в ОБСЕ

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  • 1.12.2023, 8:18
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«Оставьте меня в покое»: Лавров устроил истерику в ОБСЕ

Глава российского МИД сорвался после публичного унижения.

Информационные агентства сообщают, что делегаты нескольких стран вышли из зала саммита министров иностранных дел ОБСЕ в четверг как раз в тот момент, когда глава МИД РФ Сергей Лавров начал свое выступление. Произошедшее случилось в прямом эфире и попало на камеры трансляции, передает dialog.ua.

Более того, глава МИД РФ в какой-то момент был вынужден прервать выступление, реагируя на выход дипломатов из зала заседания.

Статус изгоя вызвал истерику у российской делегации: во время выступления у Лаврова сдали нервы, он попросил «оставить его в покое», обращаясь к кому-то в зале. «Can you leave me alone please? Thank you», - заявил он. («Можете ли вы оставить меня в покое, пожалуйста? Спасибо»).

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