Секретный офис ЦРУ обнаружил девять «нечеловеческих космических кораблей» 2 1.12.2023, 8:31

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Двое из них оказались полностью неповрежденными.

Секретный офис ЦРУ США провел тайные операции по поиску НЛО, в ходе которых обнаружил по меньшей мере девять «нечеловеческих космических кораблей».

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Как сообщили источники издания, секретный офис ЦРУ, именуемый Управлением глобального доступа (OGA), с 2003 года координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру.

Двое из девяти обнаруженных летающих объектов оказались полностью неповрежденными.

В статье отмечается, что все трое источников, которые говорили на условиях анонимности, были проинформированы о находках людьми, принимавшими участие в поисковых операциях.

Один из источников рассказал, что у ЦРУ есть система, позволяющая распознавать НЛО на ранней стадии. Если подозрительный корабль приземляется на нашей планете или терпит крушение, на поиски обломков отправляются спецподразделения армии США.

В задачи OGA входит предоставление военным тайного доступа в районы по всему мира, даже в те, куда им обычно закрыт доступ, например в тыл врага, рассказал другой собеседник издания.

OGA также занимается более традиционными миссиями: поиском сбитых спутников или технологий противника.

Два источника сообщили, что секретный офис ЦРУ координирует свои действия со спецназом. Еще один собеседник рассказал об участии эскадрильи ВВС в обеспечении безопасности мест, где проходил поиск обломков разбившихся НЛО.

Издание также сообщает, что Космические силы США, созданные в 2019 году при президентстве Дональда Трампа, «обнаружили тысячи НЛО на орбите Земли».

Наблюдения были настолько регулярными, что «препятствуют выявлению космических угроз», что является основной задачей этого подразделения.

Несмотря на то что многие из обнаруженных объектов окажутся искусственным и естественным космическим мусором, среди них также есть те, которые демонстрируют «аномальные наблюдаемые явления и модели жизни и не могут быть соотнесены с каким-либо владельцем или точкой происхождения».

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