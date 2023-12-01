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Праздник близится: Путину устроили взрывной сюрприз

  • 1.12.2023, 8:39
Праздник близится: Путину устроили взрывной сюрприз

Кремль поражен.

СБУ удалось провести чрезвычайно сложную, но важную операцию в глубине России. Взорвали единственное серьезное железнодорожное сообщение между РФ и Китаем.

О подробностях блестящей спецоперации рассказали в эксклюзивном репортаже на ТСН.

В ночь на 30 ноября на железной дороге в российской Бурятии раздался громкий взрыв. В Северомуйском тоннеле, едва ли не единственном железнодорожном пути из РФ в Китай, подорвался поезд. По предварительным данным, которые предоставляют сами россияне, повреждены 3 вагона – один из них выгорел дотла.

«Грузовой поезд из 50 вагонов начал въезжать в тоннель возле станции Окусикан в Бурятии, когда машинист услышал хлопок. В одном из вагонов начался пожар. Машинист склада и его помощник не пострадали. В результате происшествия были повреждены три вагона-цистерны — один из них выгорел полностью», – говорится в сообщении телеграм-канала BAZA.

СБУ «зажигает»

Как сообщают СМИ, это дело рук Службы безопасности Украины. Этот туннель россияне активно использовали для торговли с Китаем, в том числе закупали оружие и детали к нему. Пока же ФСБ пытается скрыть последствия аварии. В СБУ же хвастаются деталями успешной диверсии:

«При движении грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ», — отмечают там.

Уменьшить важность Северномуйского тоннеля просто невозможно. Тоннель протяженностью в 15 километров является частью Байкало-амурской железнодорожной магистрали, которую сокращенно называют БАМ. Она в свою очередь являются некоторыми «железнодорожными воротами» в Китай. Именно ею в последние годы шел российский импорт из поднебесной.

Взорван важный объект

Эта железнодорожная магистраль – хоть и не единственная, но пути-дублеры, как признаются сами решисты, не потянут текущего объема перевозок. Взрыв парализует и военные поставки, утверждает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на силовиков.

«СБУ продолжает держать россиян в постоянном напряжении: сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северномойском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии», – заметил журналист Андрей Цаплиенко

Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует для военных поставок, парализован.

Россияне инцидент на железной дороге признали, однако делают вид, что она там однажды сама взорвалась – замкнуло проводку. «Впрочем, не будем мешать им погружаться глубже в собственное воображение. Однако не стоит вестись и на фейках. В сети уже гуляет интересный видеоролик. Несколько телеграм-каналов сообщили, что это и есть взрыв в Бурятии. Нет к сожалению. На видео другой инцидент, случившийся еще в марте 23-го года в Свердловской области РФ. Тогда пылало не менее хорошо», – отмечает ТСН.

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