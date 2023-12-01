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Захарова начала кипятиться

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 1.12.2023, 8:47
  • 4,506
Захарова начала кипятиться

Виски-то на борт достаточно взяли?

Как известно, Болгария не пропустила через свое воздушное пространство самолет с министром Лавровым, который летел в Северную Македонию на заседание министров иностранных дел стран ОБСЕ. Пришлось лететь через Грецию.

Причина решения Болгарии – на борту была фронтвумен МИД Захарова, а она под санкциями Евросоюза.

Захарова, как обычно, начала кипятиться: «Речь идет не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии». От нее же последовали какие-то ценные «правовые анализы», смысл которых в том, что если б Захарова шествовала по «сухопутным территориям и прилегающим к ним территориальным водам», то, может быть, и можно было не пускать, хотя европейские санкции «незаконные».

Хотя, что так возмущаться? Сказали болгары четко: «Чтобы духу твоего здесь не было». Удар состоялся. Пролетела через Грецию. Чуть подольше, конечно. Но виски-то на борт достаточно взяли? Если «да», то чего расстраиваться? Если «нет», то повод есть. Не спорим.

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