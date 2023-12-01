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Россиянки приехали отдохнуть в Минск: от цен в кафе у них случилась истерика

  • 1.12.2023, 9:07
  • 3,728
Россиянки приехали отдохнуть в Минск: от цен в кафе у них случилась истерика

Белорусы быстро поставили поклонниц Шамана на место.

Россиянка приехала в Минск отметить день рождения вместе с подругами. Там они сходили на шопинг, а после зашли поесть.

Елена в Минск приехала из России, ее подруга Анастасия — из Германии. О приключениях в белорусской столице они рассказывают в ТикТоке.

Цены в кафе «Васильки» их удивили. Женщины не могли поверить, что борщ может стоить 3,5 рубля.

«Это цена даже не в евро, если бы это было в евро, это было бы капец как дешево, — почти кричит подруга из Германии. — Я хочу здесь жить!».

«Приехали из России, Германии. На нас люди, как на обезьян, смотрят уже», — комментирует Елена.

@zlata_lenchik

♬ оригинальный звук - Елена и Злата

В комментариях им отвечают — на белорусские зарплаты это не так и дешево. И если брать не обеденное меню, то цены другие в кафе.

«После фразы «Я хочу здесь жить» захотелось предложить ЗП в 1200. И предложить пожить», — пишет пользователь.

«У знакомой ЗП 420 руб. На сколько супчиков хватает?»

«Так переезжайте. Только ваша ЗП будет 250—300€, коммуналка 40€, проезд, обеды. И дай бог, чтобы что-то осталось на жизнь».

«Комментаторы 90 процентов, где вы все работаете, что такие нищие? Какие 400—700р?» — спорят другие.

Под одним из видео о шопинге в Минске у Елены спросили, кто она по национальности.

В ответ они с подругами записала ролик на фоне Национальной библиотеки под ура-патриотическую песню «Я русский» Шамана.

@zlata_lenchik Ответ пользователю @dyjrmngutqj6 ♬ Я РУССКИЙ - SHAMAN

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