Россиянки приехали отдохнуть в Минск: от цен в кафе у них случилась истерика
- 1.12.2023, 9:07
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Белорусы быстро поставили поклонниц Шамана на место.
Россиянка приехала в Минск отметить день рождения вместе с подругами. Там они сходили на шопинг, а после зашли поесть.
Елена в Минск приехала из России, ее подруга Анастасия — из Германии. О приключениях в белорусской столице они рассказывают в ТикТоке.
Цены в кафе «Васильки» их удивили. Женщины не могли поверить, что борщ может стоить 3,5 рубля.
«Это цена даже не в евро, если бы это было в евро, это было бы капец как дешево, — почти кричит подруга из Германии. — Я хочу здесь жить!».
«Приехали из России, Германии. На нас люди, как на обезьян, смотрят уже», — комментирует Елена.
@zlata_lenchik ♬ оригинальный звук - Елена и Злата
В комментариях им отвечают — на белорусские зарплаты это не так и дешево. И если брать не обеденное меню, то цены другие в кафе.
«После фразы «Я хочу здесь жить» захотелось предложить ЗП в 1200. И предложить пожить», — пишет пользователь.
«У знакомой ЗП 420 руб. На сколько супчиков хватает?»
«Так переезжайте. Только ваша ЗП будет 250—300€, коммуналка 40€, проезд, обеды. И дай бог, чтобы что-то осталось на жизнь».
«Комментаторы 90 процентов, где вы все работаете, что такие нищие? Какие 400—700р?» — спорят другие.
Под одним из видео о шопинге в Минске у Елены спросили, кто она по национальности.
В ответ они с подругами записала ролик на фоне Национальной библиотеки под ура-патриотическую песню «Я русский» Шамана.
@zlata_lenchik Ответ пользователю @dyjrmngutqj6 ♬ Я РУССКИЙ - SHAMAN