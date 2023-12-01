В России потерпел аварию Boeing-737 с сотнями людей на борту
- 1.12.2023, 9:15
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Самолет летел из Москвы.
Самолет «Аэрофлота» Boeing-737, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Об этом сообщают российское пропагандистское агентство «РИА Новости» и Telegram-канал Mash.
Причиной названы «проблемы с шасси». Несмотря на неполадки, пилоты посадили самолет «без приключений».
На борту Boeing-737 было 14 членов экипажа и 408 пассажиров, специалисты нашли причину неполадки, пока ее устраняют.