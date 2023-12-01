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В России потерпел аварию Boeing-737 с сотнями людей на борту

  • 1.12.2023, 9:15
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В России потерпел аварию Boeing-737 с сотнями людей на борту

Самолет летел из Москвы.

Самолет «Аэрофлота» Boeing-737, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Об этом сообщают российское пропагандистское агентство «РИА Новости» и Telegram-канал Mash.

Причиной названы «проблемы с шасси». Несмотря на неполадки, пилоты посадили самолет «без приключений».

На борту Boeing-737 было 14 членов экипажа и 408 пассажиров, специалисты нашли причину неполадки, пока ее устраняют.

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