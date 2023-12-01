Место взрыва на железной дороге в тоннеле между Россией и Китаем показали на видео
- 1.12.2023, 13:27
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Все горит, провода оборваны полностью.
В сети опубликована видеозапись, сделанная на месте взрывов в Северномойском тоннеле им. Бессолова, проложенного на главном железнодорожном пути между Россией и Китаем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной в темное время суток, можно разглядеть несколько цистерн и множество очагов огня вокруг железнодорожного пути.
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