Место взрыва на железной дороге в тоннеле между Россией и Китаем показали на видео 1.12.2023, 13:27

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Все горит, провода оборваны полностью.

В сети опубликована видеозапись, сделанная на месте взрывов в Северномойском тоннеле им. Бессолова, проложенного на главном железнодорожном пути между Россией и Китаем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной в темное время суток, можно разглядеть несколько цистерн и множество очагов огня вокруг железнодорожного пути.

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