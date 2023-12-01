Уничтоженную колонну российских БТР и БМП под Авдеевкой показали на видео 1.12.2023, 13:52

3,788

На технике сохранился «гвардейский» знак и «парадные» белые полосы.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены уничтоженные вражеские БТР и БМП при попытке оккупантов штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что в бою были ликвидированы и российские штурмовики.

«Кадры разбитой вражеской техники, снятые украинским военным на Авдеевском направлении. На БТР сохранился «гвардейский» знак и белые полосы - не исключено, что боевая машина участвовала в парадах, была учебной или вообще снята с постамента», - отмечает автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».