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Уничтоженную колонну российских БТР и БМП под Авдеевкой показали на видео

  • 1.12.2023, 13:52
  • 3,788
Уничтоженную колонну российских БТР и БМП под Авдеевкой показали на видео

На технике сохранился «гвардейский» знак и «парадные» белые полосы.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены уничтоженные вражеские БТР и БМП при попытке оккупантов штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что в бою были ликвидированы и российские штурмовики.

«Кадры разбитой вражеской техники, снятые украинским военным на Авдеевском направлении. На БТР сохранился «гвардейский» знак и белые полосы - не исключено, что боевая машина участвовала в парадах, была учебной или вообще снята с постамента», - отмечает автор публикации.

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