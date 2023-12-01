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На минском автовокзале заметили ошибки в белорусском варианте таблички о пассажирах

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  • 1.12.2023, 14:45
  • 2,200
На минском автовокзале заметили ошибки в белорусском варианте таблички о пассажирах

Похоже, русский текст переводили через онлайн-переводчик.

Минчане обнаружили ошибки в информационных табличках на столичном вокзале. Похоже, русский текст переводили через онлайн-переводчик и даже не редактировали, пишет zerkalo.io.

Такая информационная табличка располагается у одной из платформ минского автовокзала.

Кроме того, второй пункт в обязанностях сформулирован так, словно пассажиры должны что-то гражданам-льготникам. А следовало написать, например, так: «прад'явіць дакумент, які пацвярджае права на льготы па аплаце праезду (пры наяўнасці такога права)».

Наконец, пожелание «Шчаслівага шляху» — это калька с русского языка. По-белорусски будет: «Добрай дарогі» или «Шчаслівай дарогі».

Напомним, недавно в метро с помощью наклейки исправили подобную ошибку. В минской подземке начали менять указатели в конце сентября — все обозначения транслируются кириллицей на русском и белорусском. Раньше там была белорусская латинка.

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