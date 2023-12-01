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Сегодня — день рождения Эдуарда Лобова

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  • 1.12.2023, 15:38
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Сегодня — день рождения Эдуарда Лобова

Герою могло бы исполниться 35 лет.

Сегодня — день рождения Эдуарда Лобова.

— Моему Эдику могло бы исполниться 35 лет. Еще была бы целая жизнь впереди. Но надо было российскому скоту развязать войну с Украиной и убить моего сынишку. А один из организаторов убийства, лошадиная российская морда, вчера был приглашен на заседание ОБСЕ. Сколько еще должна убить Россия, чтобы мир понял, что это страна — маньяк. Она убивала и будет убивать соседние народы и с этим надо что-то делать. Но кровавые российские деньги закрывают глаза и уши и совесть работникам организаций, которые должны нас защищать, — написала мать Эдуарда Марина Лобова в Facebook.

Эдуард на родине мечтал стать офицером и для этого пошел в армию. После выборов 2010-го года попал за решетку и отсидел «от звонка до звонка», потому что отказался писать прошение о помиловании.

После освобождения Эдуард как доброволец участвовал в защите Украины от российской агрессии с лета 2015-го года. В 16-м году участвовал в обороне поселка Пески Донецкой области и поселка Крымское Луганской области. В 2017-м году, когда в украинскую армию разрешили набирать иностранцев, подписал контракт.

На войне, которую Россия развязала в 2022-м году, Лобов был стрелком из гранатомета и стрелком переносного противотанкового комплекса Javelin. Участвовал в обороне Киева, Чернигова, Бахмута, Угледара. В своем последнем бою он, по сути, спас жизнь своего командира Ивана Завершинского. За это президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Лобова орденом «За мужество» III степени.

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