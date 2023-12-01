«Мне понравилось, главное – не смотреть» 1.12.2023, 16:30

Белорусы рассказали о самых странных и необычных блюдах.

Фрикадельки из аллигатора, вареное яйцо с зародышем внутри, мороженое из тюленьего жира. Белорусы по просьбе BAR24 рассказали о самых необычных блюдах, которые им приходилось когда-либо пробовать.

Выяснилось, что больше всего странных блюд пробовали горожане, работавшие или работающие на круизных лайнерах.

– Работала в США на круизном лайнере. Гостям подавали митболы из аллигатора. Это что-то вроде наших фрикаделек. На вкус как старое жареное сало – отвратительно! Но американцам нравилось. Улитками или лобстерами там никого не удивить, – рассказала горожанка Ирина. И добавила, что, пока работала там, «все перепробовала» – от дельфинов до голубей.

Еще один работник круизного лайнера, Сергей, рассказал, что самым странным деликатесом в его жизни было филиппинское блюдо балот. Это вареное утиное яйцо «с уже сформировавшимся плодом внутри».

– Пробовал его на Филиппинах. У них там это, как у нас – лодочки. Обычно балот едят с уксусом, солью и табаско. По вкусу как вареное яйцо с курицей. Мне понравилось, главное – не смотреть, – поделился впечатлениями Сергей.

В необычных блюдах – салат из одуванчиков и суп из крапивы

Воспоминания о необычных блюдах многие привозили просто из зарубежных поездок. Так, горожанка Елена во время путешествия в Грецию пробовала салат из одуванчиков.

– Зашли в ресторан, увидели в меню что-то экзотическое и решили попробовать. Вкус не припомню. Но помню, что стоил салат около 3,5 евро. Еще обсуждали, что мы, наверное, с ума сошли: платить деньги за вареные листья одуванчиков, – рассказала Елена.

Другой наш читатель во время путешествия по Италии пробовал морского богомола.

– Купили на рыбном рынке, в Италии считается деликатесом. Килограмм стоил примерно 8 евро. В итоге ел его только я. Специфический вкус, сладкая креветка со вкусом йода, – вспоминает читатель.

А еще один горожанин во время поездки в поселок эскимосов в России пробовал акутак – мороженое на основе жира оленя, тюленя или моржа с добавлением ягод.

– Чем-то отдаленно напоминает наше мороженое фруктовый лед из магазинов, – отметил он.

Лишь некоторым горожанам необычные блюда довелось попробовать в Беларуси.

– У нас частный дом. Мама весной или в начале лета срезала молодую крапиву, ошпаривала и варила суп. Вкусно получалось, как из щавеля практически, – поделилась горожанка Ольга.

В списке необычных блюд, которые пришлось дегустировать нашим читателям, также оказались голубцы из виноградных листьев. А еще варенье из одуванчиков, свекольная ботва с грецкими орехами и огурцы с медом.