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Роман Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне в Украине

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  • 1.12.2023, 20:12
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Роман Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне в Украине
Роман Свитан

Полковник ВСУ спрогнозировал ход боевых действий.

В современной войне ключевым моментом является господство в небе, так как ударная авиация наносит основной ущерб противнику, заявил летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

Как подчеркнул он в интервью «Обозревателю», перед тем, как задействовать сухопутные силы, украинским Вооруженным силам необходимо добиться превосходства в воздухе подавить ПВО противника и только после этого начинать продвижение на земле.

Эксперт считает, что этот недостаток стал причиной потерь в живой силе и технике украинских сил в ходе летнего контрнаступления.

«Пока нет превосходства в воздухе, работа на земле производиться не должна. Никаких движений вооруженных сил быть не должно. То, что нас заставили проводить войсковые операции без поддержки с воздуха, фактически привело к тому, что так угробили всю технику, которую нам передали, а также большое количество личного состава», — подчеркнул он.

Полковник ВСУ считает, что украинское командование поступило правильно, остановив наступательные действия до того времени, пока союзники не передадут ВСУ современную авиацию.

Он также считает, что ВСУ необходимо 120-160 многоцелевых F-16, которые должны быть вооружены ракетами «воздух – воздух», «воздух – земля» и авиабомбами, в зависимости от характера поставленных задач. Кроме того нужна общая система обнаружения, целеуказания и сопровождения – это AWACS.

«Нам важно получать данные от натовских летающих радаров. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Без этой системы в принципе невозможно завоевать превосходство в воздухе. Здесь нужен комплексный подход. Поэтому, пока мы не получим самолеты в достаточном количестве, лучше бы вообще никуда не наступать. Так мы сохраним людей и технику», — добавил Свитан.

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