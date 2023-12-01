В Беларуси хотят серьезно изменить Кодекс о браке и семье 1 1.12.2023, 21:33

Они затронут в том числе уплату алиментов.

В Беларуси планируется внести ряд изменений в Кодекс о браке и семье. Законопроект об этом подготовило «правительство». Документ уточняет множество нюансов регистрации актов гражданского состояния. Существенные новшества предусмотрены в порядке уплаты алиментов на детей, отмечает «Зеркало».

Имущество в зачет

Согласно поправкам, алименты можно будет выплатить путем передачи в собственность ребенка имущества, включая жилье и доли в праве собственности. В том числе таким образом алименты могут быть засчитаны на будущее время — хоть до 18-летия ребенка.

Такой порядок расчета можно будет предусмотреть в соглашении об уплате алиментов, а также когда вопрос об алиментах решается в суде или когда дело уже дошло до взыскания долга через судебных исполнителей. В последних двух случаях родители смогут заключить мировое или медиативное соглашение. В нем можно прописать порядок и сроки уплаты алиментов, в том числе передачу собственности в зачет.

Возможность уплаты алиментов на будущее время также может быть заранее предусмотрена брачным договором или уже при расставании — соглашением о детях.

В целом появится возможность в брачном договоре прописать размер алиментов на детей, способы и порядок их уплаты, но все это в любом случае должно соответствовать законодательству. Кроме того, через суд можно будет установить факт ничтожности брачного договора.

Брачный возраст

Вводится нюанс для самых юных. Сейчас те, кому нет 18 лет (и кто не эмансипирован), могут расписаться в случае беременности девушки или рождения ребенка. Это разрешается уже с 15 лет.

Законопроект предлагает прописать, что такой ранний брак допускается только в случае общего ребенка у жениха и невесты. Тогда как по действующему кодексу не имеет значения, чей ребенок.

Получается, если несовершеннолетняя девушка беременна от одного, но замуж намерена пойти за другого, им это не разрешат до 18 лет.

Отцом раньше 15 лет не станешь

Любопытная поправка вносится в статью об установлении отцовства ребенка. Если отец и мать не состоят в браке, то загс может зарегистрировать отцовство по их совместному заявлению. Законопроект предлагает внести такую норму: разница в возрасте между ребенком и отцом в таком случае должна быть не менее 15 лет. Сейчас никаких возрастных ограничений нет.

Также данный законопроект предлагает внести изменения в отношении регистрации браков белорусов за границей.

Кроме того, в нем уточняется порядок изъятия детей из семей, где родители не выполняют обязанностей по их воспитанию, возмещения такими родителями расходов государства по содержанию их детей, нюансы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пока неясно, когда данный законопроект будет «рассмотрен». После принятия и официального опубликования закон вступит в силу через шесть месяцев.

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