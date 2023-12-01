В России активизировались «боевые буряты» 2 1.12.2023, 21:45

3,820

Иллюстративное фото

Эксперт предположил, кто причастен к подрыву Байкало-Амурской магистрали.

Партизанское движение в России набирает обороты. Постоянно появляются сообщения о взрывах на важных военных и логистических объектах. На этот раз очень неспокойно в Бурятии, что в семи тысячах километров от украинской границы.

Кто может быть причастен к этим событиям и какие будут последствия для «24 Канала» проанализировал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.

Атака по Украине

В ночь на 1 декабря враг снова прибег к дроновым атакам по Украине, всего выпустили 25 БПЛА, 18 из которых были уничтожены, также две ракеты класса Х-59, одну сбили.

- Сейчас они вышли на такую схему, оптимальную, как они считают: 20 – 30 дронов или ракет каждую ночь, – заметил Свитан.

Он убежден, что россияне пытались бить по аэродромам на территории Украины. Делают попытки изучать места, на которых могут располагаться самолеты F-16 в будущем.

В то же время россияне пытаются забрасывать линию фронта планирующими бомбами КАБ-500. Поскольку эти боеприпасы двигаются по определенным координатам, значит, противник использует их не по движущимся объектам, а по домам, объектам гражданской инфраструктуры и так далее. То есть, просто терроризирует мирное население.

«Хлопок» в России

С другой стороны фронта тоже горячо. В Ростове-на-Дону, куда регулярно приезжает Путин, горит центр города. Пожар занял около 3000 квадратных метров.

Известно, что здесь расположен рынок, который россияне могут использовать, и как склад, и как пункт временной дислокации военной амуниции.

К тому же в ночь на 30 ноября была атакована единственная железнодорожная дорога, соединяющая Китай и Россию в Бурятии. Известно, что повреждена Байкало-Амурская магистраль.

Северномуйский тоннель – крупнейший железнодорожный тоннель в России. Военный аналитик предположил, что к этому могут причастны спецслужбы Украины, которые могли привлечь так называемых «боевых бурят».

- Как минимум, теперь на время эта ветка отрезана. Понятно, что у СБУ длинные руки, которые еще и удлиняют эти «боевые буряты», о которых я хорошо знаю – они воюют еще с 2014 года, – добавил полковник запаса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».