«Сперва перенесли, а после отменили»: у OZON случился коллапс 1.12.2023, 22:53

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Компания задерживает доставку и отменяет их заказы.

Многие белорусские пользователи жалуются на слишком долгое ожидание своих покупок из маркетплейса OZON. Как пишут в редакцию tochka.by читатели, они уже устали ждать своих обновок.

«Заказал товар 20 числа, переносили доставку четыре раза. Делаем ставки, сколько еще будут переносить».

«Несколько раз переносили доставку. Сегодня снова пришло уведомление, что срок привоза перенесен, уже на 7 декабря».

Один читатель прислал фото своего заказа с комментарием:

«Вот так OZON доставляет товары. После задержки пришла разорванная коробка. Благо, настольная лампа целая. Впервые с таким сталкиваюсь».

Кому-то повезло еще меньше:

«После неоднократного переноса пришло уведомление об отмене заказа. Деньги обещают вернуть, но дело не в этом, просто зачем тогда принимать заказ, если не готовы выполнить».

«Сперва переносили, а после отменили, деньги вернули сразу».

Ранее в пресс-службе OZON прокомментировали ситуацию с массовыми жалобами на доставку товаров.

«В период ноябрьских распродаж мы получаем в несколько раз больше заказов, чем обычно, поэтому в отдельных случаях сроки доставки могут увеличиваться – мы всегда информируем клиентов о том, что товары задерживаются», – пояснили в компании.

Там отметили, что, несмотря на это, стараются держать высокий показатель доставки даже в пик сезона: в ноябре 8 из 10 клиентов в Беларуси получили свои заказы в срок.

Собственно, на 1 декабря ситуация с доставкой не изменилась. Как в этот раз уточнили в компании, «черная пятница» закончилась совсем недавно, потому некоторые задержки еще возникают, но обещают ситуацию вскоре исправить.

«Усилиям склад в Минске, привлекаем дополнительных работников», – добавили в OZON.

Отметим, что в минувшем году многие пользователи маркетплейса также жаловались в конце ноября и начале декабря на аналогичную ситуацию с доставкой товаров.

Сейчас у OZON в Беларуси открыты крупный логистический хаб в Минске и более 230 брендированных пунктов выдачи товаров по всей стране.

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