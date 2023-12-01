В США позволили судить Трампа по делу о штурме Капитолия 2 1.12.2023, 23:36

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Решение приняла коллегия из трех судей.

Бывший президент США Дональд Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Такое решение принял в пятницу, 1 декабря, апелляционный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Так, коллегия из трех судей постановила, что Трамп не застрахован «президентским иммунитетом» от судебного преследования за те беспорядки.

Соответствующее единогласное решение федерального апелляционного суда в Вашингтоне еще может быть обжаловано.

В публикации отмечается, что это дает представление о том, как суд может рассматривать аргумент Трампа о защите президентским иммунитетом от уголовного обвинения за его попытки остаться у власти после выборов 2020 года.

«Когда президент, избранный на первый срок, решает баллотироваться на второй срок, его кампания по переизбранию не является официальным президентским актом... Офис президента как институт не знает, кто займет его в следующий раз», - заявил главный судья

Шри Шринивасан.

Что предшествовало

Два офицера полиции Капитолия США и около дюжины законодателей-демократов подали в суд на Трампа в 2021 году с заявлением, что экс-президент потенциально спровоцировал беспорядки 6 января своим обращением к сторонниками.

Истцы подали в суд на основании закона, принятого около 150 лет назад. Он запрещает применение силы, угроз или запугивания с целью помешать государственным чиновникам выполнять свои обязанности и позволяет любому, кто пострадал в результате таких действий, взыскивать ущерб.

По убеждению истцов, Трамп нарушил закон, вступив в сговор с членами крайне правых группировок, чтобы помешать законодателям подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Трамп может убедить судью в своем «иммунитете»

Апелляционный суд ясно дал понять, что решение 1 декабря было лишь предварительным. Соответственно, Трамп все еще может представить факты до суда, чтобы убедить судью в том, что президентский иммунитет распространяется на любое конкретное его действие или заявление.

Однако отмечается, что Трамп не застрахован заранее от необходимости защищаться в иске, как он утверждал ранее.

В публикации также обращается внимание, что данное решение апелляционного суда повлияет на другое дело, в котором еще 8 полицейских Капитолия подают в суд на Трампа из-за травм, полученных ими во время беспорядков. При этом экс-президент, вероятно, попросит рассмотреть дело в округе Колумбия, а затем в Верховном суде США.

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