Сотни боевиков ХАМАСа сдались в плен
- 10.12.2023, 1:20
Израильские военные активно наступают в секторе Газа.
В субботу, 9 ноября, в сети появилось видео, на котором демонстрируется большое количество боевиков террористической группировки ХАМАС, сдавшихся в плен ЦАХАЛу.
Как пишет cursorinfo.co.il, израильские войска продолжают активное наступление в секторе Газа, подавляя моральный дух противника. В результате боевики вынуждены сдаваться в плен.
Глава Генштаба Халеви заявил, что тот факт, что боевики ХАМАСа массово сдаются в плен, свидетельствует о распаде системы, построенной группировкой.