Сотни боевиков ХАМАСа сдались в плен 10.12.2023, 1:20

Израильские военные активно наступают в секторе Газа.

В субботу, 9 ноября, в сети появилось видео, на котором демонстрируется большое количество боевиков террористической группировки ХАМАС, сдавшихся в плен ЦАХАЛу.

Как пишет cursorinfo.co.il, израильские войска продолжают активное наступление в секторе Газа, подавляя моральный дух противника. В результате боевики вынуждены сдаваться в плен.

Глава Генштаба Халеви заявил, что тот факт, что боевики ХАМАСа массово сдаются в плен, свидетельствует о распаде системы, построенной группировкой.

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