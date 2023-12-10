Китай атаковал филиппинские корабли в лагуне Скарборо 10.12.2023, 8:51

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США отреагировали.

Корабли китайской береговой охраны из водометов атаковали филиппинские суда в районе мели Скарборо. США осудили «агрессивные» действия КНР.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что корабли филиппинского бюро рыболовства приплыли к мели Скарборо, чтобы доставить гуманитарную помощь, в основном топливо и продукты питания, бедным рыбакам.

Филиппинские чиновники заявили, что рой китайской береговой охраны и сопровождающих кораблей прибег к опасным и агрессивным действиям. Они использовали водометы не менее восьми раз, когда правительственные корабли Филиппин приближались к мели Скарборо.

Они добавили, что китайская береговая охрана установила плавучий барьер у входа в рыболовную лагуну Скарборо Шол и разместила персонал на борту небольших моторных лодок, чтобы отогнать филиппинских рыбаков, ожидавших гуманитарной помощи.

«Предотвратить распространение гуманитарной помощи является не только незаконным, но и бесчеловечным», - говорится в официальном заявлении Филиппин.

Реакция США

Соединенные Штаты предупреждали Китай, что Вашингтон будет защищать Филиппины, если их войска, самолеты или корабли подвергнутся вооруженному нападению, в частности в Южно-Китайском море.

В октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море.

Тогда Филиппины обвинили Пекин во вторжении в их воды. А президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Китай атакует филиппинские суда.

9 декабря посол США на Филиппинах Мэри Кэй Карлсон осудила «агрессивные и незаконные действия» Китая.

«Это поведение нарушает международное право и ставит под угрозу жизнь. Мы вместе с нашими филиппинскими друзьями, партнерами, союзниками поддерживаем свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», - заявила она.

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