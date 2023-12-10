Задержанный за подрыв БАМа белорус работал на «Нафтане» и участвовал в стачке 2020 года 10.12.2023, 9:24

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Что известно о Сергее Еремееве?

Белорус Сергей Еремеев, обвиняемый в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, работал на «Нафтане» и присоединился к стачке в 2020-м, сообщает «Наша Ніва».

Сергей Еремеев — это белорус, которого российские власти обвиняют в теракте. Он якобы «признался» в проведении диверсии в стратегическом российском тоннеле, из-за которого на фронт оккупационной войны в Украине поступало оружие из Китая.

В Беларуси Еремеев потерял работу из-за политики. Сергей работал на «Нафтане» и участвовал в стачке в 2020 году. Он тогда был прибористом. Его фото с заявлением о присоединении к стачке публиковали различные каналы.

Сергей Еремеев родился в Новополоцке в 1971 году. Всю жизнь прожил в городе, в котором вырос. Он из простой семьи. Отец Еремеева рано умер, а мать всю жизнь отработала маляром в строительном управлении.

Еремеев — многодетный отец. У него трое детей. Правда, с женой развелся.

Чем занимался после увольнения из «Нафтана», доподлинно неизвестно. Ранее СМИ со ссылкой на российские спецслужбы сообщали, что он был индивидуальным предпринимателем.

Под стражей Еремеев до 30 января 2024 года. Содержат его в СИЗО города Омска.

По материалам дела, взрывчатку Еремеев якобы получил в Беларуси и провез на Дальний Восток. Ему якобы передали «не менее семи неустановленных взрывных устройств».

В результате взрывов 29 и 30 ноября двух поездов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали.

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