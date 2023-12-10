«Настает момент истины не только для Украины» 1 10.12.2023, 9:57

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Главный «порох» для победы — это изменение стратегии.

К сожалению, 2023 год не принес масштабных успехов в освобождении оккупированных территорий Украины, хотя тактические победы все же были. Но главную проблему приостановки активного наступления можно будет решить в 2024 году. Прежде всего, за счет предоставления западными союзниками именно той помощи и в таких объемах, которые позволят сдвинуть ситуацию с мертвой точки и обеспечить перелом в войне со страной-оккупантом Россией.

Этот год может стать моментом истины не только для Украины, но и для Запада, если там поймут, что, поддерживая нашу армию, они де-факто защищают себя от путинской России, и что, если Украина не победит, война придет в их дома. Украина и союзники должны создать мощный блок, который будет «не по зубам» главе Кремля Владимиру Путину и приведет к победе.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– В качестве наибольшей проблемы Украины в этой войне чаще всего называется недостаточная военная помощь нашей стране от западных союзников. Так, мы до сих пор не получили истребителей и дальнобойных ракет. Считаете ли вы, что в 2024 году ситуация может кардинально измениться?

– Думаю, к весне мы получим в полном объеме и ATACMS, и F-16, и другие средства, которые обсуждались на всех «Рамштайнах» и сейчас обсуждаются на неофициальном уровне. В частности, что закупается, что будет производиться в той же Германии. Сейчас формируется новая производственная линейка для ВСУ, а это новые возможности для наступления и проведения мощных операций.

– Если проблема с военной помощью будет решена, что еще понадобится для победы?

– Генерал Залужный говорил о «порохе» для победы. Но самый главный «порох» - это изменение стратегии. И в Генеральном штабе ВСУ сейчас работают над этим. Тот же Залужный уже заявлял, что мы не будем, как в Первую мировую войну, штурмовать окопы, тем более минные поля или «зубы дракона». Мы уже штурмовали, прошли две-три линии.

Но сейчас нужны альтернативные форматы. Самые главные удары – это удары с тыла, с флангов, в глубоких тылах Силами спецопераций. Они должны действовать не на фронте, не на поле боя, а в тылах момент стратегических ударов. Они могут сметать любые укрепления врага с тыла. Такие подразделения, зайдя ночью в тыл врага, могут уничтожить тысячи оккупантов.

Мощные дальнобойные удары на 300 километров ATACMS, средние на 80 километров с HIMARS, от нуля до 40 километров удары всеми системами пилотных ракет, гаубицами, САУ, минометами среднего уровня и другими средствами могут накрывать всю линию обороны врага, штабы, склады, всю логистику по всем направлениям. В тот же момент комплексно действуют спецподразделения, которые выполняют задачи в тылах и на флангах.

Это называется системным изменением тактики. Но к этому пока не пришли, поскольку мы решали вопросы поэтапно: сначала удерживать фронт и уничтожать резервы и живую силу врага, и это правильно. Например, сейчас ежедневно мы уничтожаем в бою более тысячи оккупантов и еще столько же выводим из строя, за месяц это более 60 тысяч, то есть порядка десяти бригад. Это мощный подрыв даже для многочисленной российской армии.

Затем наступает этап разработки новой стратегии и подготовки наступательных операций. Далее – активная работа по поставкам новейшего вооружения и техники, включая американскую авиацию. Де-факто это подготовка к более технологическим действиям. И, наконец, активнейшая работа нашего ВПК, чтобы мы опирались не только на иностранную помощь, но также имели свои силы и средства. Мы уже имеем свои беспилотники, ракеты до 2 тысяч километров, различные типы вооружений и боеприпасы. Думаю, в ближайшее время потенциал нашего ВПК вырастет многократно.

Все это позволит нам не только эффективно обороняться, но и наступать, поскольку во время наступательных действий вооружений и техники необходимо в несколько раз больше.

– Чего можно ожидать на фронте в 2024 году?

– Думаю, в 2024 году должен наступить наш момент истины. Потому что это для Украины критически важно. Не только для людей, которые ожидают победы, но и для того, чтобы не дать России затянуть этот процесс надолго, укрепляя свои позиции, наращивая ресурсы.

Что касается Запада, то это момент истины и для него. Там должны осознать, что Путин будет применять все вооружения не только против граждан воюющей страны, но и угрожать странам НАТО. Это, прежде всего, Прибалтика, Финляндия, Польша. А это уже перспектива большой конфронтации и глобальной войны.

Это конкретная мотивация для наших зарубежных партнеров. Ребята, вы считаете, что помогаете Украине? Нет. Вы защищаете себя. Потому что в перспективе придется воевать вам самим, и в войне будут гибнуть ваши люди.

Чтобы этого не произошло, давайте будем объединяться во всех секторах. Давайте вы будете помогать Украине не по остаточному принципу – дескать, что можно отдать из старого вооружения или какие небольшие финансовые средства выделить. Помогайте Украине и в плане военной высокотехнологической поддержки, и финансово, и оперативно в режиме онлайн. Все системы, которые могут быть задействованы, должны функционировать в режиме онлайн. Тогда мы будем реально работать на победу и реально победим.

Я вижу, что пассивности у наших союзников точно нет. Есть перспективы, есть альтернативы. Я считаю, что перспективы полного освобождения Украины есть. Нужно включить все факторы, о которых я сказал.

Возможно, также необходимо рассмотреть некоторые кадровые вопросы. Нужно формирование мощного блока – политического, экономического, военного – антикризисного правительства войны. Часть людей, которые хорошо проявили себя, должны остаться, но часть позиций в правительственных структурах, в различных министерствах и ведомствах необходимо укрепить, чтобы эффективно объединить все усилия – военно-промышленного комплекса, Вооруженных Сил, разведок и наших партнеров. Так можно создать мощный блок, который России точно будет не по зубам, который даст перспективу победы.

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