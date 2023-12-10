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В Армении вспыхнул громкий скандал с российскими военными

  • 10.12.2023, 10:07
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В Армении вспыхнул громкий скандал с российскими военными

Военная полиция РФ нарушиола суверенитет армянских властей.

На этой неделе в Армении сотрудники российской военной полиции задержали гражданина РФ Дмитрия Сетракова и доставили его на российскую военную базу в городе Гюмри, сообщает «Медуза».

Против Сетракова в России возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части, сообщила 8 декабря «Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор».

Глава организации Артур Сакунц заявил армянской службе «Радио Свобода», что Сетраков был контрактником в России, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Армению. Сакунц узнал о его задержании от российских правозащитников, к ним обратилась жена россиянина.

На российской военной базе в Гюмри Сакунцу подтвердили задержание и сказали, что Сетраков под стражей.

«На мой вопрос, где он будет отбывать наказание, если суд признает его виновным, мне ответили, что это будет в Российской Федерации», — добавил Сакунц.

Он подчеркнул, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении даже граждан РФ, это могут делать лишь правоохранительные органы самой Армении (российская сторона должна связаться с ними для поиска разыскиваемого гражданина). Правозащитник назвал действия российской военной полиции «атакой на правовую систему Армении, на Армению как суверенное государство».

«Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор» потребовала от властей Армении «предпринять все необходимые усилия для возвращения Сетракова Дмитрия Леонидовича под правовую защиту Республики Армения».

Издание «Вот так» отмечает, что россиян, обвиненных в дезертирстве или уклонении от службы в армии, и раньше задерживали в Армении. Но это делали местные полицейские и тогда задержанных отпускали через несколько часов.

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