Гиркин унизил Путина, раскрыв подробности важной церемонии в Кремле 10.12.2023, 13:39

Глава РФ выдвинулся на пост президента с помощью жулика с фальшивыми наградами.

В России продолжается скандал вокруг выдвижения Путина на пост президента России, заявление о котором превратилось в спектакль в Кремле в эту пятницу.

Ранее в социальных сетях обратили внимание на то, как плохо и дешево было срежиссировано постановочное мероприятие, которое Песков попытался выдать за импровизацию Путина.

Однако администрация президента РФ подставила Путина еще раз - выяснилось, что донецкий сепаратист Артем Жога, которому в Кремле поручили попросить Путина о выдвижении, является жуликом с фальшивыми наградами, пишет dialog.ua.

Об этом рассказал российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин, пост которого обнаружили в социальных сетях.

Гиркин рассказал, что Жога, который ранее был замечен на Красной площади, не является «героем войны».

Он обычный проходимец: за неимением других «героев ДНР», которых перестреляли в предыдущие годы, пришлось наскоро лепить нового героя из Жоги.

«Очень символично конечно, что на пятый срок выжившего из ума деда выдвигает такой персонаж», - пишут в Сети.

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