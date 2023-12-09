Путин через Жогу 9.12.2023, 11:56

4,996

Это уже стало мемом в России.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на следующие президентские выборы в России. Кроме того, что оглашение этого факта было абсолютно комичным, соответственно на это реагируют и российские пропагандисты.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал в эфире «24 Канала» «неожиданную» новость об участии Путина в президентских выборах.

Путин идет в президенты – реакция поражает

Владимир Путин будет баллотироваться на президентских выборах в России в 2023 году. На решение Путина отреагировала Маргарита Симоньян. Пропагандистка написала, что «начальник пойдет на выборы сам», и это для россиян «очень хорошая новость».

«Это специфический и особенно отвратительный язык Маргариты Симоньян: «родная», «работаем братья», «начальник» и все в том духе», – добавил журналист.

Примечательно, что объявление Владимира Путина о намерении баллотироваться было достаточно неформальным. Его об этом попросил Артем Жога – «спикер парламента «ДНР». Путин при этом заявил, что это, мол, для него сложное решение и он якобы долго колебался, прежде чем его принять. Однако, именно по просьбе Жоги, он все же согласился снова идти на выборы.

«Здесь «прекрасно» все в этой новости: и собеседник, широко известный в узких бандитских кругах Донбасса, Артем Жога; и то, что Путин идет на выборы через Жогу. Это уже стало мемом в России», – отметил Игорь Яковенко.

«Это все, конечно, комично. Но в конце концов такая концентрированная и гипертрофированная вещь, которая очень характерно отражает все, что происходит в России. Лицемерие и полное отсутствие жизни», – подытожил Яковенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».