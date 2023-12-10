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СМИ назвали предполагаемого заказчика ликвидации Кивы: неожиданный кандидат

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  • 10.12.2023, 14:38
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СМИ назвали предполагаемого заказчика ликвидации Кивы: неожиданный кандидат

У него была веская причина желать предателю смерти.

Ликвидация экс-нардепа Верховной Рады, предателя Украины Ильи Кивы была выгодна бывшему заместителю генпрокурора Украины времен Януковича Ренату Кузьмину.

Как пишет российское издание «ВЧК-ОГПУ», Кузьмин в настоящее время является «ценным» кадром в Москве и курирует все политические проекты и движения Виктора Медведчука, в частности движение «Другая Украина».

Это движение-невидимка, которое позволяет Кузьмину осваивать каждый месяц гигантские суммы, сообщали журналисты.

После прибытия Медведчука в результате обмена в 2022 году Кива неоднократно пытался прорваться к куму Путина.

«Он тешил себя надеждой стать одним из лидеров кремлевского проекта «Другая Украина». Однако доступ к телу Медведчука жестко блокировал Кузьмин... Кузьмин к кормушке лишние рты подпускать совсем не собирается», - говорится в сообщении издания.

Кроме того, Кива с учетом сложившейся ситуации вокруг Кузьмина называл Медведчука «лохом» в узких кругах после пьянок.

Напомним, в ночь на 6 декабря украинского предателя Илью Киву ликвидировали в Подмосковье. Украинские СМИ писали, что за его ликвидацией стоит СБУ, а в ГУР затем подтвердили факт смерти преступника.

Тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club». СМИ писали, что пророссийский политик получил смертельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, какое-то время шел по тропинке в сторону основного здания отеля.

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