Венесуэла и Гайана обсудят ситуацию со спорным регионом Эссекибо 2 10.12.2023, 17:59

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Фото: Reuters

На уровне президентов.

14 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али встретятся, чтобы провести переговоры о регионе Эссекибо, который территориально принадлежит Гайане и который решила аннексировать Венесуэла. Об этом сообщило агентство Reuters.

О двусторонней встрече было объявлено после разговора президента Венесуэлы с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и премьер-министром государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвесом, который временно исполняет обязанности президента Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Комментируя планируемую встречу президентов, в Венесуэле заявили, что она будет проведена ради «стремления сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира», а в канцелярии президента Гайаны объяснили, что встреча состоится, но «сухопутная граница Гайаны не подлежит обсуждению».

Агентство отмечает, что в разговоре с Мадуро об отношениях Венесуэлы с Гайаной президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва призвал к диалогу и рекомендовал «избегать односторонних мер, которые могут привести к эскалации ситуации».

В то же время Соединенные Штаты выразили «непоколебимую поддержку суверенитета Гайаны».

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