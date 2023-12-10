«Чтобы выжить на войне, надо...»: оккупант хотел пофилософствовать, но что-то пошло не так 20 10.12.2023, 18:24

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В Сети завирусилось видео российского военного с неожиданной концовкой.

Защитники Украины ликвидировали очередного российского «тиктокера». Оккупант решил посреди поля боя похвастаться, как он умеет выживать на войне, но его видео закончилось весьма иронично.

Данный видеоролик завирусился в Сети. На нем солдат российской армии говорит, что возвращается с боевого задания. Речь была полна бахвальства, а закончить оккупант ее решил инструкцией от своего наставника — бывшего командира.

Однако сразу после слов от старшего коллеги Дмитриевича «Чтобы выжить на войне…» произошел, вероятно, смертельный «сюжетный поворот».

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