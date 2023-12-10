Стало известно, сколько дронов у белорусов забрали на нужды армии 1 10.12.2023, 20:27

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Из-за фобии Лукашенко.

Александр Лукашенко в сентябре подписал указ №297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Этим он запретил иметь дроны физическим лицам, а организации и ИП ограничил в пользовании.

Указом предусмотрено, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотников разрешены только организациям и индивидуальным предпринимателям для их профессиональной деятельности.

В ноябре силовики объявили о создании волонтерской инициативы и призвали белорусов отдавать свои дроны в качестве «благотворительной помощи».

Недавно инициатива сообщила, что за это время армии было передано более 70 дронов.

«На этой неделе еще несколько дронов DJI были переданы одному из подразделений Вооруженных сил. Дроны уже активно внедряются и используются нашими военными», — говорится в сообщении.

Чтобы сдать дроны, белорусы должны обозначить город проживания и модель беспилотника.

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