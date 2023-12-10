«Шестерок утлых стая»: российский актер разнес пропагандистов РФ 10.12.2023, 23:59

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров написал целое стихотворение, посвященное пропагандистам.

Российский актер Дмитрий Назаров, который решительно выступил против военного нападения России на Украину, написал стих, посвященный российским пропагандистам.

На своем YouTube канале звезда сериала «Кухня» опубликовал свое произведение.

Он говорит о профессии журналиста, а также о том, как пропагандисты превратились в «тупых представителей», «приспешников власти».

«Я помню было время в брызгах страсти

Перед собой и перед Богом чист,

Профессией гордился журналист,

Теперь же он тупой приспешник власти.

Да, было сложно в век СССР,

Но находились светлые умы,

Что умудрялись из советской тьмы

Хлестать пером, как гром из стратосферы.

Сегодня таковых не наблюдая,

Осталась челядь, узкие виски -

Полы помыть да постирать носки

Безграмотных шестерок утлых стая,

Обманом заползающие в реки,

Чужой души, выискивая щель,

Подсматривая в анусы, в постель,

И мозгом костным, создавая фейки», – зачитал Назаров.

Назаров также предложил создать «Пулитцеровскую клятву», в которой потенциальные журналисты давали обещание не врать и не изменять своим принципам.

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