Еще пять минуточек: как перестать переставлять будильник по утрам 11.12.2023, 5:02

Вот несколько способов это сделать.

Утром многие из нас сталкиваются с соблазном переставить будильник и отсрочить пробуждение еще хотя бы на несколько минут. К сожалению, эта привычка не приносит пользы, а наоборот, негативно влияет на общее самочувствие и продуктивность. Если вы хотите, чтобы по утрам у вас было много энергии и хорошее настроение, от привычки переставлять будильник стоит избавиться. Вот несколько способов это сделать.

Создайте утренние ритуалы

Чтобы утро стало более приятным, а вас появилась мотивация проснуться пораньше, создайте утренние ритуалы, которые будут вас радовать. Это может быть прослушивание музыки, вкусный завтрак, свежий ароматный кофе, прогулка, чтение и так далее.

Сделайте ленивую зарядку

Вместо того, чтобы сразу резко вставать, потянитесь и сделайте небольшую зарядку прямо в постели. Это поможет взбодриться и подгтовить тело к началу нового дня.

Разбудите мозг

Решите небольшую математическую задачку или головоломку сразу после пробуждения. Это поможет вам разбудить мозг и отвлечься от соблазна остаться в постели и снова погрузиться в сон.

Используйте световой будильник

Если есть возможность, приобретите будильник с имитацией рассвета. Он способствует мягкому постепенному пробуждению без стресса благодаря сочетанию постепенно усиливающегося освещения и нарастающего нераздражающего звука.

Заключите пари

Любители все делать на спор могут заключить пари с друзьями или родственниками, чтобы мотивировать себя вставать вовремя. Главное, честно выполнять данное себе и другим обещание и действительно просыпаться по будильнику, не откладывая пробуждение.

Обратитесь к профессионалу

Если вышеперечисленные способы не помогают вам проснуться, и вы все время ощущаете сонливость и усталость, обратитесь за помощью к сомнологу. Иногда проблемы с пробуждением связаны с развитием заболеваний, которые лучше обнаружить как можно раньше.

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