«Пьяный командир сказал: Автоматы и бронежилеты соберете с мертвых» 11.12.2023, 5:49

Иллюстративное фото

Российский дезертир разоткровенничался.

В рядах оккупационной армии РФ разгорелся новый скандал. Супруга контрактника ВС РФ обвинила командование российской армии в том, что ее мужа-дезертира незаконно удерживают на подвале на оккупированном Донбассе.

О происшествии рассказал «Диалог» со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Со слов россиянки, ее 25-летнего мужа забрали на войну уже спустя два дня после подписания контракта с Минобороны РФ, определив в печально известное подразделение «Шторм Z». Ни обмундирования, ни оружия предоставлено не было.

«Их отправили на боевую задачу, не дали ни автоматы, ничего. Пьяный командир сказал: «Найдете на поле, с погибших снимите». Они отказались идти», - рассказала россиянка.

Она отметила, что за невыполнение приказов солдат избивали, привязывали к дереву и применяли другие пытки. Ее супруг не выдержал такого обращения и попытался дезертировать, но был схвачен на границе РФ.

В итоге военный оказался на подвале в оккупированном Зайцево, после чего перестал выходить на связь.

Отметим, что у российской армии имеется как минимум 16 ям и подвалов на оккупированных территориях Украины, где незаконно удерживают и пытают отказников и дезертиров ВС РФ. И один из них находится в Зайцево.

Стоит также добавить, что «Шторм Z» - это подразделение, которое состоит в основном из российских зеков, завербованных по тюрьмам. Командование ВС РФ не жалеет жизни солдат данной группировки, используя их в так называемых «мясных штурмах».

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