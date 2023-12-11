закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 6:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Пьяный командир сказал: Автоматы и бронежилеты соберете с мертвых»

  • 11.12.2023, 5:49
«Пьяный командир сказал: Автоматы и бронежилеты соберете с мертвых»
Иллюстративное фото

Российский дезертир разоткровенничался.

В рядах оккупационной армии РФ разгорелся новый скандал. Супруга контрактника ВС РФ обвинила командование российской армии в том, что ее мужа-дезертира незаконно удерживают на подвале на оккупированном Донбассе.

О происшествии рассказал «Диалог» со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Со слов россиянки, ее 25-летнего мужа забрали на войну уже спустя два дня после подписания контракта с Минобороны РФ, определив в печально известное подразделение «Шторм Z». Ни обмундирования, ни оружия предоставлено не было.

«Их отправили на боевую задачу, не дали ни автоматы, ничего. Пьяный командир сказал: «Найдете на поле, с погибших снимите». Они отказались идти», - рассказала россиянка.

Она отметила, что за невыполнение приказов солдат избивали, привязывали к дереву и применяли другие пытки. Ее супруг не выдержал такого обращения и попытался дезертировать, но был схвачен на границе РФ.

В итоге военный оказался на подвале в оккупированном Зайцево, после чего перестал выходить на связь.

Отметим, что у российской армии имеется как минимум 16 ям и подвалов на оккупированных территориях Украины, где незаконно удерживают и пытают отказников и дезертиров ВС РФ. И один из них находится в Зайцево.

Стоит также добавить, что «Шторм Z» - это подразделение, которое состоит в основном из российских зеков, завербованных по тюрьмам. Командование ВС РФ не жалеет жизни солдат данной группировки, используя их в так называемых «мясных штурмах».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд