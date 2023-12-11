Оккупант заснял момент сбивания российского вертолета Ка-52 ракетой украинского ПЗРК

Оккупант заснял момент сбивания российского вертолета Ка-52 ракетой украинского ПЗРК3
- 11.12.2023, 10:48
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Видеофакт.
Пилоты российского разведывательно-боевого вертолета Ка-52 запечатлели момент сбивания другого такого же вертолета оккупантов ракетой украинского ПЗРК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж сбитого вертолета катапультировался. В российских пабликах написали, что пилоты вроде бы выжили и вернулись к выполнению боевых задач. Соответствующее видео обнародовали российские телеграммы-каналы.