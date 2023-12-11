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На юго-западе Беларуси объявили план «Погода»

  • 11.12.2023, 11:24
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На юго-западе Беларуси объявили план «Погода»

Что нельзя делать водителям?

Госавтоинспекция Гродненской области в понедельник, 11 декабря, объявила о введении в регионе плана дополнительных мероприятий «Погода». Как следует из названия спецмероприятий, всё дело в ухудшении погодных условий — синоптики пообещали Гродненщине обильные снегопады и дождь. Впрочем, судя по прогнозу Белгидрометцентра, такие метеоусловия в ближайшие три дня установятся на всей территории Беларуси, пишет telegraf.news.

«Для оказания помощи дорожным организациям в сопровождении спецтехники, оперативного оформления ДТП и оказания помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге, выведены дополнительные наряды сотрудников ГАИ», — сообщили в ГАИ Гродненской области.

В МЧС сообщили о следующих факторах опасности, которые могут поджидать белорусов на дорогах в понедельник, 11 декабря из-за тумана и гололедицы:

• снижение видимости,

• затруднение движения транспорта,

• увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

• риск травматизма пешеходов.

Из-за переменчивой погоды коммунальные службы Бреста 11 декабря перевели на круглосуточный режим работы и объявили о постоянном мониторинге состояния ситуации на дорогах города, пообещав вывести дополнительные пескоразбрасыватели и более 200 дворников в случае образования гололедицы, сообщил местный портал «БрестСИТИ».

Об опасной ситуации на дорогах из-за мокрого снега, дождя и гололедицы предупредили водителей и в МВД Беларуси. В ведомстве предупредили, что сотрудники ГАИ будут вести мониторинг ситуации на дорогах, а наряды ДПС «ориентируют на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию».

Там также напомнили водителям об основных правилах безопасного движения в непогоду:

•  убедиться в исправности тормозной системы, стеклоочистителей;

• не превышать скоростной режим, не совершать рискованные маневры;

• увеличить дистанцию и боковой интервал.

В свою очередь пешеходам напомнили, что тормозной путь любого транспортного средства в таких условиях на скользкой дороге увеличивается  в разы.

«Переходите дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости обозначьте себя световозвращающими элементами», — призвали в МВД.

Белгидромет спрогнозировал снег с дождём для всей страны минимум на три дня

Судя по прогнозу Белгидромета, неблагоприятный погодные условия ожидаются «на большей части территории страны».

В понедельник, 11 декабря, вслед за атмосферными фронтами в Беларусь, по словам синоптиков, начнет поступать «теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения». В результате по всей стране ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а на западе Беларуси — ещё и дожди. В следующие два дня, 12-13 декабря, синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождём уже для всей территории Беларуси. По их словам, туман, слабый гололед и гололедица на дорогах также сохранятся из-за температурных качелей — минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от -4°С до +1°С, максимальная днём — от -2°С до +3°С.

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