Украинские СМИ публикуют уникальные фото и видео с места ликвидации Кивы 11.12.2023, 11:44

Илья Кива

Информацию журналистам передали источники в СБУ.

Украинское издание New Voice получило от источников в Службе безопасности Украины фото и видео с места ликвидации бывшего пророссийского народного депутата Ильи Кивы в Московской области.

Фото и видео публикуют и другие украинские СМИ.

По словам собеседника издания, эту уникальную спецоперацию СБУ готовила длительное время и успешно ее реализовала.

На кадрах тело Кивы лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови. Отдельно на видео видно наблюдательный пункт, где, по словам источников, «предателя ожидало заслуженное наказание». Именно недалеко от этого места Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео.

Как рассказывают источники в СБУ, Кива был одной из приоритетных целей, его «вели» давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, СБУ ликвидировала его под Москвой.

«Это сигнал всем предателям и военным преступникам, которые перешли на сторону врага. Помните: Россия вас не защитит. Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть — это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины», — добавил источник.

6 декабря источники NV в разведке сообщили, что СБУ во время спецоперации ликвидировала экс-нардепа-предателя Илью Киву из стрелкового оружия.

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