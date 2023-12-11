На войне погиб известный украинский актер 5 11.12.2023, 11:58

8,076

Он защищал Украину с оружием в руках.

На фронте погиб украинский известный актер Андрей Павленко. Об этом сообщает в «Фейсбуке» его супруга Дарья Орехова.

Орехова отметила, что дату прощания с Андреем она напишет позже.

«Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый», - написала она.

У Павленко осталось двое детей.

Известно, что актер снимался в таких лентах как «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка» и другие.

Напомним, на прошлой неделе на фронте погиб известный украинский актер Василь Кухарский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».