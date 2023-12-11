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На войне погиб известный украинский актер

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  • 11.12.2023, 11:58
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На войне погиб известный украинский актер

Он защищал Украину с оружием в руках.

На фронте погиб украинский известный актер Андрей Павленко. Об этом сообщает в «Фейсбуке» его супруга Дарья Орехова.

Орехова отметила, что дату прощания с Андреем она напишет позже.

«Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый», - написала она.

У Павленко осталось двое детей.

Известно, что актер снимался в таких лентах как «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка» и другие.

Напомним, на прошлой неделе на фронте погиб известный украинский актер Василь Кухарский.

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