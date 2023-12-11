«Появился новый лозунг МТЗ»3
- 11.12.2023, 12:04
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Белорус прокомментировал странный видеоролик от минского предприятия.
Работники Минского тракторного завода записали ролик по мотивам российского криминального сериала «Слово пацана». Читатель сайта Charter97.org отреагировал на «творчество» рабочих минского предприятия:
— Появился новый лозунг МТЗ.
Произведенный в РФ сериал показывает бедность, нищету и жестокость времён «совка». Беззаконие, убийства, рэкет, стычки с правоохранителями, разборки банд на каждом шагу в 90-х.
Где же тут романтика? О чем ностальгировать? Сегодня кричим «слово пацана», а завтра – «Слава КПСС»?