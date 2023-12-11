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«Появился новый лозунг МТЗ»

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  • 11.12.2023, 12:04
  • 2,296
«Появился новый лозунг МТЗ»

Белорус прокомментировал странный видеоролик от минского предприятия.

Работники Минского тракторного завода записали ролик по мотивам российского криминального сериала «Слово пацана». Читатель сайта Charter97.org отреагировал на «творчество» рабочих минского предприятия:

— Появился новый лозунг МТЗ.

Произведенный в РФ сериал показывает бедность, нищету и жестокость времён «совка». Беззаконие, убийства, рэкет, стычки с правоохранителями, разборки банд на каждом шагу в 90-х.

Где же тут романтика? О чем ностальгировать? Сегодня кричим «слово пацана», а завтра – «Слава КПСС»?

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