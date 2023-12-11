Появилось видео пожара в известном ресторане в Минске 3 11.12.2023, 12:49

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Как оказалось, всех спас бармен.

В Минске в ночь на субботу, 9 декабря, в ресторане Maslow 6 произошел пожар. Видео разгоравшегося пламени и того, как люди выбегали из здания, появилось в Instagram у alika__art.

«Когда нас отрезало от входа и в панике люди выламывали дверь на балкон ногами (которая отодвигалась в сторону), было страшно. Спасибо бармену, который всех спас», — написала девушка.

В конце видео слышен звук используемого огнетушителя.

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