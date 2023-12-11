закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео пожара в известном ресторане в Минске

3
  • 11.12.2023, 12:49
  • 3,780
Появилось видео пожара в известном ресторане в Минске

Как оказалось, всех спас бармен.

В Минске в ночь на субботу, 9 декабря, в ресторане Maslow 6 произошел пожар. Видео разгоравшегося пламени и того, как люди выбегали из здания, появилось в Instagram у alika__art.

«Когда нас отрезало от входа и в панике люди выламывали дверь на балкон ногами (которая отодвигалась в сторону), было страшно. Спасибо бармену, который всех спас», — написала девушка.

В конце видео слышен звук используемого огнетушителя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд