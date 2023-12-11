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«Оккупанты до сих пор в шоке»: украинский спецназ провел блестящую операцию в Херсонской области

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  • 11.12.2023, 13:14
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«Оккупанты до сих пор в шоке»: украинский спецназ провел блестящую операцию в Херсонской области

Уничтожен командно-наблюдательный пункт россиян.

Силы специальных операций ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Об этом 11 декабря в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий установили местонахождение командно-наблюдательного пункта оккупационных войск в оккупированных Олешках.

«С помощью ударных БПАК по враждебной цели было нанесено огневое поражение. КНП уничтожен до основания (спойлер к видео: исходя из перехваченного разговора оккупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев)», - говорится в сообщении.

В опубликованном перехвате захватчики предполагают, что украинские военные ударили по ним «термитом», который «на сантиметров 40 землю прожег».

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