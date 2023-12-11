Под Островцом спасатели вытягивали из снежного заноса школьный автобус 1 11.12.2023, 13:24

иллюстративное фото

Внутри находились семь человек.

Под Островцом спасатели МЧС вытягивали из снежного заноса школьный автобус. Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси, школьный автобус застрял в снегу утром в понедельник, 11 декабря 2023 года. Информация об этом поступила на пульт спасателей около 8.22, сообщалось, что внутри находились семь человек, пять из которых – дети.

Сотрудники МЧС выехали на автодорогу Керняны-Чернишки, где и случилось ЧП.

При помощи буксировочного троса удалось зацепить автобус и вытянуть его из заноса. К счастью, никто не пострадал. Автобус повреждений не получил, уже в 8.45 он поехал дальше по маршруту вместе с детьми.

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