В Минске ГАИ собирается массово эвакуировать машины 1 11.12.2023, 16:50

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Кто под угрозой?

В Минске Госавтоинспекция будет эвакуировать автомобили, водители которых не убирают вокруг них снег, передает БелТА.

«Мэр» Минска Владимир Кухарев дал поручение, связанное с усилением контроля за состоянием закрепленных территорий, а также развязок. Он отметил, что техники хватает, добавив, что нужна постоянная работа, так как в ином случае меры должны будут принимать незамедлительно. На это якобы нацелена городская санитарно-эпидемиологическая служба.

Сказано, что требования содержать в надлежащем порядке территории предъявляются к организациям всех форм собственности, в том числе это касается объектов торговли и общепита, а также товариществ собственников. Кроме того, глава Мингорисполкома заметил, что, с учетом прогнозируемого потепления было поручено направить допсилы на уборку сосулек и наледи с крыш здания.

Они решили подчеркнуть, что обязанностью автовладельцев является уборка снега вокруг машин. Так, городские службы Минска будут обращать на это серьезное внимание. Ожидается, что будут задействовать эвакуаторы, но в том случае, если водители не будут реагировать на предупреждения. Также в сообщении сказано, что за неисполнение озвученных требований предусматривается административная ответственность, однако к подобной мере пока не прибегали.

- Будем призывать автовладельцев убирать вдоль дорог автомобили или убирать вокруг автомобилей. Иначе будет производиться эвакуация, - предупредил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.

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