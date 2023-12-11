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В Могилеве силовики провели массовые обыски

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  • 11.12.2023, 17:32
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В Могилеве силовики провели массовые обыски

Они изымают технику и телефоны.

У жителей Могилева 5 и 6 декабря силовики провели массовые обыски, сообщает Telegram-канал MAYDAY. Вероятно, обыски связаны с признанием двух могилевских СМИ (mogilev.media и 6tv) «экстремистскими формированиями».

Среди тех, к кому пришли силовики – могилевчане Борис Вырвич, Александр Агеев, Алексей Батюков, Игорь Шарухо, Пётр Мигурский (информация уточняется) и Сергей Антонов из Быхова. Вероятно, у всех была изъята техника и телефоны, они остались без связи.

29 ноября КГБ объявил «экстремистскими формированиями» два могилевских медиа – mogilev.media и 6tv.

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