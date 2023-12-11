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Соратники Навального сообщили о его исчезновении из колонии

  • 11.12.2023, 18:19
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Соратники Навального сообщили о его исчезновении из колонии
Алексей Навальный
Фото: AP

Сотрудники колонии во Владимирской области утверждают, что российский оппозиционный политик у них «больше не числится».

Сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) в поселке Мелехово Владимирской области утверждают, что Алексей Навальный у них «больше не числится». Они отказываются сообщить адвокату российского оппозиционного политика, куда его перевели, написала в соцсети X в понедельник, 11 декабря, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Она также заявила, что в исправительной колонии особого режима №7 Владимирской области тоже утверждают, что Алексея Навального там нет. «В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 адвокатам не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно», - сообщила Ярмыш.

Несколькими часами ранее в Telegram-канале «Команда Навального» появилось сообщение, что соратники Навального уже шестой день не могут связаться с ним. 11 декабря он должен был выступать в суде по видеосвязи, но трансляция не состоялась. Представители колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество, «просто издеваются», заявила в связи с этим Кира Ярмыш.

Напомним, что Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках так называемого «дела Ив Роше». Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

1 декабря Навальный сообщил, что против него возбудили еще одно уголовное дело - по статье о вандализме.

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