В Казани предложили стирать мусорные пакеты после остановки строительства мусоросжигательного завода 4 11.12.2023, 19:03

Иначе город «утонет в мусоре».

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал власти заставить граждан стирать полиэтиленовые пакеты для сокращения потребления пластика, иначе город «утонет в мусоре». Он поручил заняться решением этой проблемы главе исполкома Казани Рустему Гафарову, передает «Коммерсант».

«Мы не можем отложить это на потом, иначе в прямом смысле мы просто утонем в мусоре, — заявил мэр. — И коль скоро подавляющее большинство, я надеюсь и уверен, хотят жить в Казани и хотят, чтобы благополучно и в здоровой атмосфере росли дети и внуки, мы это должны осознать вместе, а задача донести эту проблему (а это действительно проблема) сидящих в зале руководителей и моя в том числе». Метшин привел в пример горожанам своего преподавателя по английскому, который стирает пакеты, чтобы их повторно использовать. «Это не про деньги, это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани», — заключил он.

В начале года Метшин заявил, что проблема с мусором в Казани находится «за красной линией». Гафаров, в свою очередь, заявил, что к осени мусор из города будет просто некуда вывозить.

В 2023 году под Казанью остановилось строительство мусоросжигательного завода из-за того, что инвесторы не смогли договориться с компаниями из Китая о поставках оборудования для завода. Чиновники поясняли, что из-за санкций строители завода лишились западных партнеров (швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, который должен был поставить оборудование для завода, отказался от проекта), а переговоры с китайскими фирмами затянулись. До завершения переговоров о поставке оборудования назвать дату окончания строительства завода «не представляется возможным», говорила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

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