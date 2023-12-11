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Жены российских мобилизованных обрушились на Путина

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  • 11.12.2023, 21:52
  • 2,890
Жены российских мобилизованных обрушились на Путина

Протест набирает обороты.

Жены, матери и сестры российских мобилизованных, отправленных на войну в Украину, больше года ждут своих мужчин дома. За это время они стали все более критически настроены к российским властям, требуя от них возвращения мобилизованных.

Часть россиянок молчат, боясь репрессий. Однако в последние недели появилось движение женщин, которое больше не готово молчать, все активнее открыто протестует и даже выходит на митинги в РФ. У них все больше претензий к властям в России, и они готовы открыто задавать свои неудобные вопросы Путину.

Российские журналисты издания «Новая газета Европа» взяли интервью у женщин, которые откровенно рассказали о своих эмоциях. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365». Одна из женщин призналась, что после того, как мужа забрали на войну, ее жизнь превратилась в ад. 

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