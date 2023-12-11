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В США из-за скандала с утечкой секретной информации к ответственности привлекли 15 человек

  • 11.12.2023, 22:28
В США из-за скандала с утечкой секретной информации к ответственности привлекли 15 человек

Инспекция провела расследование в связи с Discord Leaks.

В Соединенных Штатах к дисциплинарной ответственности привлечены 15 военных Национальной гвардии по результатам расследования массовой утечки секретной информации в Интернете, известнойкак Discord Leaks. Как пишет zn.ua, об этом говорится в отчете Генерального инспектора военно-воздушных сил США.

Как говорится в выводах, расследование выявило «отсутствие должного надзора» и «культуру самодовольства», которые стали причиной того, что 21-летнему Джеку Тейшейре весной удалось поделиться в Интернете сотнями секретных документов, что повлекло за собой большой резонанс. Утечка раскрыла тайны разведывательного сообщества США, в частности, о войне России в Украине и гонке Северной Кореи по разработке ядерного оружия.

В отчете, предоставленном Конгрессу, ВВС обвинили руководство Джека Тейшейры в том, что оно не ограничило его доступ к секретным системам и средствам, а также не предупредило соответствующие органы власти на протяжении всего времени, когда он незаконно передавал секретные правительственные данные.

В документе указан ряд «косвенных факторов», которые сделали возможным утечку информации: непоследовательные и неточные инструкции военнослужащим, неэффективная процедура дисциплинарных взысканий и отсутствие должной бдительности со стороны командования.

По результатам расследования руководство Воздушных сил объявило дисциплинарные наказания для 15 военнослужащих.

Среди наказанных, по словам представителей ВВС, полковник Шон Райли, командир 102-го разведывательного крыла, подразделения ВВС Массачусетса Национальной гвардии, которому подчинялся Тейшейра. Полковник Энрике Довало, командир подчиненной 102-й группы разведки, наблюдения и рекогносцировки, также был наказан из-за «неудовлетворительной культуры подразделения и соблюдения им политики и стандартов».

Вместе с тем Воздушные силы США объявили об усилении мер безопасности для недопущения подобных утечек. В частности, увеличен акцент на кибергигиене, усилено ограничение доступа к секретной информации, предоставлены дополнительные рекомендации по многоуровневой физической защите объектов и систем, а также усилена ответственность за подозрительное поведение.

Напомним, что 21-летний Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс. Его обвиняют по шести пунктам обвинения в умышленном хранении записей обороны за якобы распространение сотен секретных документов через платформу социальных сетей Discord. Тейшейра не признал себя виновным.

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