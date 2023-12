Зеленский провел «откровенный разговор» с сенаторами США

Лидер демократов назвал встречу «очень мощной».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США 12 декабря провел встречу с американскими сенаторами в Конгрессе. Об этом Зеленский проинформировал в Х.

Президент назвал встречу «дружеской».

«Откровенный разговор в Сенате. Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в сфере безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на их вопросы», – написал Зеленский.

Он выразил благодарность лидерам Демократической и Республиканской партий в Сенате США, Чаку Шумеру и Митчу Макконнеллу, в «консолидации двухпартийной поддержки со стороны американских законодателей».

In the United States Senate, I had a friendly and candid conversation. I informed members of the U.S. Senate about Ukraine’s current military and economic situation, the significance of sustaining vital U.S. support, and answered their questions. I am grateful to Senate… pic.twitter.com/GDEi9axEn7

Шумер поблагодарил в Х Зеленского за то, что он пришел пообщаться с Сенатом.

«Республиканцы должны принять его предупреждения близко к сердцу. Единственный человек, которого сейчас радует тупик в Конгрессе, – это [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, – подчеркнул лидер демократов в Сенате. – Путин рад, что пограничная политика [экс-президента США Дональда] Трампа саботирует помощь Украине».

Thank you to Ukrainian President Zelenskyy for coming to speak with the Senate today!



Republicans must take his warnings to heart:



The one person happy right now about the gridlock in Congress is Putin.



Putin is delighted Trump’s border policies are sabotaging aid to Ukraine. pic.twitter.com/HKPxYNviYq