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Зеленский провел «откровенный разговор» с сенаторами США

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  • 12.12.2023, 21:36
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Зеленский провел «откровенный разговор» с сенаторами США

Лидер демократов назвал встречу «очень мощной».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США 12 декабря провел встречу с американскими сенаторами в Конгрессе. Об этом Зеленский проинформировал в Х.

Президент назвал встречу «дружеской».

«Откровенный разговор в Сенате. Рассказал сенаторам об актуальной ситуации в сфере безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на их вопросы», – написал Зеленский.

Он выразил благодарность лидерам Демократической и Республиканской партий в Сенате США, Чаку Шумеру и Митчу Макконнеллу, в «консолидации двухпартийной поддержки со стороны американских законодателей».

Шумер поблагодарил в Х Зеленского за то, что он пришел пообщаться с Сенатом.

«Республиканцы должны принять его предупреждения близко к сердцу. Единственный человек, которого сейчас радует тупик в Конгрессе, – это [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, – подчеркнул лидер демократов в Сенате. – Путин рад, что пограничная политика [экс-президента США Дональда] Трампа саботирует помощь Украине».

В комментарии СМИ Шумер сказал, что встреча Зеленского с американскими сенаторами была «очень мощной», его цитирует CNN.

Политик сообщил, что Зеленский «очень подробно» рассказал о том, что нужно Украине и как США могут помочь ей защититься от страны-агрессора РФ.

«Если он [Зеленский] получит необходимую помощь, он победит, – подчеркнул Шумер. – Если мы проиграем, Путин выиграет, и это очень, очень опасно для США».

Зеленский также сказал, что Украине нужна помощь как можно скорее, отметил Шумер.

Позже он добавил: «Если Украина падет, это будет исторической и колоссальной трагедией. Если Россия одержит победу, будущие поколения будут вспоминать об этом как о позорном моменте для Запада, для США и для тех в Сенате, кто пытался заблокировать это».

Зеленский после визита в Аргентину 11 декабря прибыл в США на фоне рассмотрения американским Конгрессом законопроекта о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, который, кроме прочего, предусматривает помощь Украине.

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