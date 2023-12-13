Патрушев-младший заметно сдает позиции 4 Телеграм-канал «Русский декаданс»

13.12.2023, 12:29

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Ценовой «удар по яйцам» оказался ниже пояса.

Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц. С 1 января по 30 июня 2024 года импортеры перестанут платить 15% от стоимости продукции. На таких условиях уже готовы помочь Азербайджан и Турция. Российские агрохолдинги не в восторге от конкурентов, но пришлось смириться. Сами они с требуемыми объемами не справляются, а «коллеги» готовы поделиться 1,2 млрд яиц.

Но не обольщайтесь, это не значит, что после нового года десяток вернется к комфортным 60-70 рублям. Обнуление пошлины лишь поможет устранить недостаток товара, но цены могут даже вырасти. Ведь поставлять яйца в Москву из Турции значительно дороже, чем из Вологды.

Один из самых крепких министров РФ, которого даже называли потенциальным преемником Путина, сейчас заметно сдает позиции. Президент РФ поставил перед Патрушевым-младшим после начала СВО важнейшую задачу — обеспечить продуктовую безопасность страны. До недавнего времени он справлялся, но ценовой «удар по яйцам» оказался ниже пояса.

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