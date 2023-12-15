СМИ: Шольц эпично нейтрализовал Орбана в разгар дискуссии об Украине 7 15.12.2023, 12:17

5,408

Стали известны подробности забавного эпизода.

Канцлер Германии Олаф Шольц устроить главному противнику вступления Украины в ЕС Виктору Орбану незапланированный «coffee break» в разгар дискуссии об украинском вопросе на саммите в Брюсселе.

Забавный эпизод произошел после трехчасовой дискуссии, которая длилась между лидером ЕС 14 декабря, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

«Если Орбан действительно не готов согласиться на начало переговоров с Киевом о расширении ЕС, ему следовало бы ненадолго выйти из комнаты», - предполагает ход мыслей Шольца СМИ.

Так, когда дискуссия, казалось бы, зашла в «тупик», Шольц внезапно вытащил премьер-министра Венгрии «на кофе».

Он сделал соответствующее предложение за общим круглым столом, в присутствии лидеров ЕС.

По итогу, соответствующий маневр политика позволил принять решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, акцентирует СМИ.

После вынужденного «coffee break» с Шольцем, Орбан принял решение покинуть переговорный кабинет.

СМИ намекает, что немецкий политик проявил дипломатическую хитрость: с одной стороны ЕС в составе 26 стран-членов все еще мог одобрить путь Украины к блоку без присутствия одного из лидеров, а с другой - Орбан все еще мог бы сказать миру, что не голосовал «за» Украину.

Как известно, после исторического решения касательно Украины Орбан уточнил в своих социальных сетях, что все еще выступает «против».

Накануне СМИ сообщали, что Орбан действительно по «загадочным» причинам пропустил финальное голосование за решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. В случае своего присутствия, он мог бы наложить на соответствующее решение «вето», как представитель одной из стран-членов блока.

Несколько представителей Евросовета сообщали, что Орбан сознательно пропустил встречу. По итогу, 26 стран поддержали решение и одна страна воздержалась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».